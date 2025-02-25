Muğla, 1 ayda 12 bin 134 yabancı turisti ağırladı

İSTANBUL ve Antalya'dan sonra en fazla yabancı turist ağırlayan Muğla'ya Ocak ayında gelen 12 bin 134 yabancı turist girişi oldu. 2024 yılının Ocak ayında 10 bin 309 yabancı turist girişi olurken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artış oldu. Muğla'ya Ocak ayında gelen yabancı turistlerden 3 bin 681'i Dalaman, Bin 883'ü Milas-Bodrum olmak üzere 5 bin 564 yabancı turist havalimanlarından giriş yaptı. Yabancı turistler içinde ilk sırayı 2 bin 835 kişi ile İngiliz turistler alırken, ikinci sırayı 622 kişi ile İrlanda, 434 kişi ile Rusya Federasyonu üçüncü, 382 kişi ile Yunanistan dördüncü ve 155 kişi ile Ukrayna beşinci sırada yer aldı.