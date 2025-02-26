ATM’lerde yeni dönem! Yüzü tespit edilemeyen işlem yapamayacak

Adalet Bakanlığı, 4'üncü Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında yapılacak düzenlemeler milyonları yakından ilgilendiriyor. Bilişim suçları ile mücadele kapsamında ATM'lerde güvenlik kamerası tarafından yüz görüntüsü tespit edilemeyen kişiler işlemlerini yapamayacak. Tüm telefon abonelikleri güncellenecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 22 Ocak'ta açıklanan Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin 5 amaç, 45 hedef ve 264 faaliyetten oluştuğu hatırlatıldı. Belge ile adalete güvenin artırılması, vatandaşların yargı hizmetlerinden en adil ve etkin şekilde yararlanmasının sağlanması, temel hak ve özgürlüklerin korunarak güçlendirilmesi ve cezasızlık algısının ortadan kaldırılmasının hedeflendiği belirtildi.

Hukukun üstünlüğünü esas alan, öngörülebilir ve gecikmeyen bir adalet sistemi vizyonuyla hazırlanan belge kapsamında ceza adalet sisteminin etkinliğinin artırılması için banka ve finans kuruluşları ile telefon abonelikleri üzerinde düzenlemeler yapılacağı aktarıldı. Özellikle bankacılık ve bilişim sistemleri kullanılarak işlenen dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarına yönelik yeni önlemler alınacağı ifade edildi.

İDARİ PARA CEZASI GELİYOR

Yapılacak düzenlemeler kapsamında buna göre; yargısal süreçlerde yürütülen soruşturma ve kovuşturmalarda, Cumhuriyet savcısı, hakim veya mahkeme tarafından talep edilen bilgi veya belgenin 10 gün içinde iletilmemesi halinde banka ve finans kuruluşlarına idari para cezası uygulanacak. Bilişim sistemleri üzerinden işlenen suçlarda, ilgili hesapların belirli bir süre askıya alınacak ve hesapta bulunan suça konu menfaate, CMK'nın 128'inci maddesinde belirtilen rapor alma şartı aranmaksızın el konulabilecek.

YÜZÜ TESPİT EDİLEMEYEN İŞLEM YAPAMAYACAK

El konulan menfaat, suçtan zarar gören mağdura ait olduğunun anlaşılması halinde sahibine iade edilecek. Banka ve elektronik ödeme kuruluşlarında çipli kimlik belgesi doğrulaması olmadan hesap açılamayacak. Ayrıca, ATM güvenlik kamerası tarafından yüz görüntüsü tespit edilemeyen kişiler ATM üzerinden işlem yapamayacak.

ATM güvenlik kamerası kayıtları ise en az 2 yıl süreyle saklanacak. Suçların önlenmesi amacıyla telefon aboneliklerinde kimlik doğrulama yöntemleri sıkılaştırılacak ve tüm telefon abonelik kayıtları güncellenecek. Belirlenen süre içinde abonelik kayıtlarını güncellemeyen hatlar iletişime kapatılacak. Yeni düzenleme ile vatandaşlar en fazla 3, yabancılar ise en fazla 1 mobil haberleşme hattına sahip olabilecek. Dolandırıcılık suçlarında kullanıldığı tespit edilen telefon hatlarının bağlantısı kesilebilecek.