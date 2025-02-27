ABD ithalat soruşturmasıyla bakır üretimini hedef alıyor

ABD Başkanı Donald Trump, 25 Şubat'ta ABD'nin bakır ithalatının ulusal güvenliğe etkilerini değerlendirmek üzere soruşturma başlatılması talimatını verdi. Soruşturmanın gerekçesinde Çin'in küresel üretimdeki hakimiyeti ve tedarik zincirlerindeki kontrolüne işaret edilmesi, Washington yönetiminin ticaret savaşında yeni bir cepheyi açacağının işaretini veriyor.

Savunmadan altyapıya, enerjiden elektroniğe çok sayıda endüstrinin temelini oluşturan metal olan bakır, bir ülkenin ulusal sanayisinin ve tedarik zincirinin güvenliği açısından kritik önem taşıyor. 1962 tarihli "Ticareti Genişletme Yasası" 232. maddesi kapsamında yürütülecek soruşturma, belirli bir ürünün ithalatının ulusal güvenliğe tehdit oluşturup oluşturmadığını belirlemeyi amaçlıyor.

ABD Başkanı, 270 günlük soruşturmanın ardından hazırlanacak raporun önerileri doğrultusunda bu alanda gümrük tarifelerinin artırılmasına veya diğer kısıtlayıcı tedbirlere karar verebilecek.

"BAKIRIN 'EVE DÖNME' ZAMANI GELDİ"

Trump, daha sonra Truth Social hesabından yaptığı açıklamada da "Bakır endüstrimizi yeniden inşa etmek için Ticaret Bakanımdan ve ABD Ticaret Temsilciliğinden (USTR) bakır ithalatını incelemelerini ve Amerikalıları işsiz bırakan haksız ticareti sona erdirmelerini talep ettim." ifadelerini kullandı.

Tarifelerin Amerikan bakır endüstrisinin yeniden kurulmasına yardımcı olacağını ve ABD'nin ulusal savunmasını güçlendireceğini vurgulayan Trump, "Amerikan endüstrileri bakıra bağımlı ve bakır Amerika'da üretilmeli. Muafiyet yok, istisna yok." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, "Önce Amerika" politikasının istihdam yarattığını ve ulusal güvenliği koruduğunu belirterek, "Bakırın 'eve dönme' zamanı geldi." görüşünü paylaştı.