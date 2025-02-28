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Haberler Ekonomi Balık ihracatına bu yıl Denizli’den büyük katkı

Balık ihracatına bu yıl Denizli’den büyük katkı

SEBAHATTİN ALP

Giriş Tarihi: Gazete

Balık ihracatına bu yıl Denizli’den büyük katkı
DENİZLİ Valisi Ömer Faruk Coşkun, Çameli ilçesine bağlı Elmalı ve Taşcılar mahallelerinde bulunan su ürünleri tesislerinde incelemelerde bulunarak, alabalık yetiştiricileri ve çiftçilerle bir araya geldi, alabalık üretim tesislerini ziyaret ederek balık yumurtası sağımı gerçekleştirdi. Öte yandan Denizli'de şimdiye kadar yaklaşık 2 bin 200 ton porsiyonluk alabalık üretimi yapıldığını, 2 adet su ürünleri işleme ve değerlendirme tesisinden ise 17 milyon doların üzerinde balık ihracatı yapıldığını vurgulayan Vali Coşkun, "Bütün yetiştiricilerimize sezonun bereketli ve hayırlı olmasını temenni ediyorum. Üreticilerimizin daha verimli bir sezon geçirmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.
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