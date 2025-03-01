Mart’ta doğalgaz ve elektriğe zam yok

Enerji alanında yaptığı yatırımlarla bölgesi ve Avrupa'nın güvenli limanı haline dönüşen Türkiye, tüm stratejik adımlarının yanı sıra enerjiyi evlere uygun fiyatla ulaştırmak için de çalışmaları sürdürüyor. Mart ayında elektrik ve doğalgaza zam yapmama kararı alınırken, bu yıl elektrik ve doğalgazda vatandaşa uygulanacak destek miktarı 430 milyar TL'yi bulacak.

AVRUPA'NIN EN UCUZU

Avrupa başkentlerinin Ocak ayına ilişkin konutlardaki elektrik fiyatları incelendiğinde Türkiye'de fiyat, vergiler de dahil olmak üzere kilovatsaat başına 0,0568 Euro ile Avrupa'nın en ucuzu. Türkiye'yi kilovatsaat başına 0,0907 Euro ile Macaristan, 0,0976 Euro ile Ukrayna, 0,1050 Euro ile Sırbistan, 0,1107 Euro ile Karadağ takip ediyor.