Şam Havalimanı’na Türkiye dokunuşu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 13 yıl süren Suriye İç Savaşı'nda hasar alan Şam Havalimanı'nın yeniden ayağa kaldırılması için çalışmalara devam ettiklerini ifade etti. Bakan Uraloğlu, Şam Havalimanı'nda ve Suriye hava sahasında uçuşların emniyetli gerçekleşmesini sağlamak için toplam 113 araç, cihaz ve sistemi 6 tır ile sevk ettiklerini anımsattı.

'ARIZALILAR ONARILIYOR'

Suriye'de yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi veren Bakan Uraloğlu, Türkiye'den gönderilen hava seyrüsefer cihazları ve güvenlik sistemlerinin kurulumuna devam edildiğini, 20 Şubat itibarıyla ise ilk teknik ekibin görevlerini tamamlayarak teslim işlemlerini gerçekleştirdiğini belirtti. Uraloğlu, 21 Şubat'ta ise 23 kişilik yeni bir DHMİ ekibinin görevi devralmak üzere Şam Havalimanı'na ulaştığını ve çalışmalara başladığını söyledi.

Türkiye'nin hava seyrüsefer sistemlerinden güvenlik altyapısına kadar tüm kritik alanlarda destek verdiğini kaydeden Uraloğlu, "Şam Havalimanı'nın kontrol mekanizmaları büyük ölçüde zarar görmüş durumda. İlk etapta uçuş güvenliğini artırmak için iki yeni alıcı-verici telsiz sistemi kurduk. Seyrüsefer cihazlarının bakım ve onarımını gerçekleştiriyoruz. Bölgedeki uçuşların emniyetli ve kontrollü bir şekilde yürütülmesini sağlamak adına teknik çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Şam Havalimanı'nda güvenliğin en büyük önceliklerden olduğunu vurgulayan Uraloğlu, Türkiye'nin gönderdiği ekipmanlarla havaalanının güvenlik seviyesinin yükseltildiğini ifade etti. Ulaştırılan cihazlar arasında X-Ray ve patlayıcı iz dedektörü gibi cihazların bulunduğunu söyleyen Bakan Uraloğlu, "Havalimanında kullanılan mevcut sistemleri de gözden geçiriyor, arızalı olanları onarıyoruz" açıklamasında bulundu.

'ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR'

BAKAN Uraloğlu, havalimanında yapılan çalışmalar kapsamında Şam Kule'deki telsizlerin ses kayıt cihazlarına entegrasyonunun tamamlandığını ifade etti. Aktif durumda olmayan NDB (Yönlendirilmemiş Radyo Bikını) cihazını onararak yeniden çalışır hale getirdiklerini de kaydeden Uraloğlu, "Hava-yer telsiz sistemlerinin kurulumunu tamamladık. Haberleşme sistemleri ise test edilerek Şam Kule'de kullanılmaya başlandı. Türkiye, bilgi birikimi ve teknik kapasitesiyle Suriye'deki havacılık altyapısını güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor."