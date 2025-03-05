Bakan Bolat ihracat rakamlarını açıkladı: Almanya ilk sırada

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, şubat ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Bolat, şubat ayı ihracat rakamlarına ilişkin şu değerlendirmede bulundu: "Şubat ayı ihracatı 20 milyar 800 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Geçen yıl şubat ayı 29 çekmişti, bu yıl 28 günlük şubat ayımız oldu. Şubata 900 milyon dolar eksiyle başladık. Geçen yıl 21 milyar 91 milyon dolar olduğunu düşündüğümüzde, şubatta 314 milyon dolarlık azalma söz konusu oldu. Şubat 2024, 28 gün olsaydı, ihracatımız 19,9 milyar dolar olacaktı. Biz 1 milyar dolarlık artışla şubat ayında yüzde 5'lik rekor ihracat açıklaması yapacaktık."

İthalatı en fazla azalan sektörün 530 milyon dolarla makine ve aksamları olduğuna işaret eden Bolat, bu sektörü, savunma ve havacılık, çelik, madencilik ürünleri ile mobilya, kağıt ve orman ürünlerinin takip ettiğini söyledi.

AB'YE İHRACAT ARTTI

Bolat, iki ayda ithalatı en çok artış gösteren sektörün 4,4 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamuller olduğunu, bu sektörü 1,3 milyar dolarla mücevher 674 milyon dolarla demir, 440 milyon dolarla hububat ve 241 milyon dolarla su ürünlerinin izlediğini belirtti. Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı Avrupa Birliği'ne (AB) yapılan ihracatın ocak-şubat döneminde yüzde 3,9 arttığına dikkati çeken Bolat, "Ülkeler bazında Almanya 13,5 milyar dolar yüzde 8,13 payla birinci sırada" dedi.