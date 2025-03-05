Soguk hava zeytin üreticilerini sevindirdi

TÜRKİYE genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, zeytin üreticileri için olumlu sonuçlar doğurdu. Uzmanlara göre, zeytin ağaçlarının verimli bir çiçeklenme dönemi geçirebilmesi için belirli bir süre boyunca soğuk hava şartlarına maruz kalması gerekiyor. Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Dr. Mücahit Kıvrak, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Geçtiğimiz yıl Türkiye'de en fazla uyuyan zeytin ağaçları 432 saat soğuklama süresi geçirmişti. Ancak bu yıl yaşanan Sibirya soğukları sayesinde bu süre önemli ölçüde arttı. Bu durum, zeytin ağaçlarının baharda daha güçlü ve sağlıklı bir şekilde çiçeklenmesini sağlayacak" dedi.