Dizüstü bilgisayarlar güçlendi gözlükler yapay zekalandı

Tecno, MWC 2025'in 2. Gününde TECNO AI Ekosistemi Ürün Lansmanı etkinliğine ev sahipliği yaparak yapay zeka ve görüntüleme odaklı stratejik ortaklıkları vurguladı. TECNO'nun durmak bilmeyen yenilik arayışı, yapay zeka destekli teknolojiyi daha erişilebilir hale getirerek tüketicilerin geleceği zamanından önce deneyimlemesine olanak tanıyor. Şirket ayrıca CAMON 40 Serisi akıllı telefonları, MEGABOOK S14 dizüstü bilgisayarı ve AI Gözlüklerini tanıttı.

ÇIĞIR AÇAN LANSMAN

Yenilikçi yapay zeka odaklı teknoloji markası TECNO, MWC Barselona 2025'in 2'inci gününde CAMON 40 akıllı telefon serisi, TECNO AI Gözlük Pro ve MEGABOOK S14 dizüstü bilgisayarın çığır açan lansmanıyla pratik yapay zeka stratejisini vurguladığı TECNO AI Ekosistemi Ürün Lansmanı etkinliğiyle dikkatleri üzerine çekti. TECNO CMO'su Laury Bai ve Küresel Ürün Lansman Sorumlusu Oliver Mas'a MediaTek, Google Cloud, DxOMark ve Qualcomm'dan önemli temsilcileri de katılarak yenilikleri tanıttı ve yapay zeka ve mobil görüntüleme teknolojilerindeki gelişmeleri yönlendiren stratejik işbirliklerini ön plana çıkardı.

YAPAY ZEKA GÖZLÜK

TECNO ayrıca göze çarpan birkaç yeni ürünü de tanıttı. Oldukça hafif 999g (35,2oz) ultrabook MEGABOOK T14 Air, yüksek hızlı depolama ve LPDDR5 belleğe sahipken, güçlü 70Wh pil ile donatılmış ve 65W PD GaN şarj cihazı ile desteklenen ultra ince, tamamen metal MEGABOOK K15S, daha akıllı ve daha uzun ömürlü bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Her iki cihaz da TECNO AI tarafından AI Albüm ve AI Sesli Asistan gibi gelişmiş AI özellikleriyle güçlendirilerek hayatın her alanında mükemmel birer yol arkadaşı haline geliyor. TECNO'nun yeni AI Gözlük Serisi de TECNO AI Gözlük Pro ve TECNO AI Gözlük'ün tanıtımıyla sahneye çıktı. TECNO bu gözlükleri son teknoloji görüntüleme, akıllı etkileşimler ve şık bir estetikle yeniden tasarladı. TECNO AI Gözlükleri aviator tasarımına sahipken Pro modeli zamansız zarafeti ve modern modayı somutlaştıran browline stilini sergiliyor.