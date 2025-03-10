10 Mart Pazartesi altın fiyatları! Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar?

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) yılın ilk faiz indirimini haziran ayında yapacağına kesin gözüyle bakılırken, yılın tamamında da toplamda 3 faiz indirimine gideceği tahmin ediliyor. Bu gelişmelerle, ABD'nin 10 yıllık tahvil yüzde 4,29 seviyesinde, dolar endeksi ise bir önceki kapanışın hemen üzerinde 103,9 seviyesinde dengelendi.



Analistler, ticaret savaşlarının derinleşebileceğine dair endişeler ve zayıflayan dolar endeksinin desteğiyle güvenli liman varlıklara olan talebin arttığını söyledi.



Günün geri kalanında yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güven endeksinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 930 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 900 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Uygulamasını İndirmek İçin Tıklayınız