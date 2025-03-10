Çayın karbon ayak izi çıktı: Hem lezzetli hem çevreci!

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Görkem Üçtuğ ve birlikte çalıştığı 5 kişilik ekip, Türkiye'de ilk olan bir çalışmaya imza atarak, çayın karbon ayak izini hesapladı. Araştırma sonucunda çayın; üretim, tedarik ve paketleme gibi tüm kriterler göz önüne alındığında kahveye göre yaklaşık 30 kat daha çevreci olduğu ortaya çıktı.

'POSASINI DA KULLANIN'

Çayın demleme yönteminin de büyük önem taşıdığını dile getiren Prof. Dr. Üçtuğ, "Elektrikli aletleri kullanarak çay demlemek, gazlı ocakta çay demlemekten çok daha çevreci. Bu noktada elektrikli aletleri kullanmayı öneririm. Çayın posasından kompost yapabiliriz; sebze ve meyve üretimi için gübre niteliğinde kullanabiliriz. Çayın posası değerli ancak biz çöpe atıyoruz" diye konuştu.