İŞKUR ile hayalindeki işin patronu oldu

AYDIN'IN Efeler ilçesinde yaşayan Hülya Ulusoy, Aydın İŞKUR il Müdürlüğü'nün İŞKUR Hibe Desteğinden faydalanarak kendi işini kurdu. Waffle dükkanı açan Ulusoy, kimseye muhtaç olmadan hayatına devam ediyor. Ulusoy, 2024 yılında aldığı destekle işletmesini binbir zorlukla kurduğunu ve işini devam ettirmek için de çok çaba sarf ettiğini söyledi. İŞKUR İl Müdürü Rahmi Terzi, Hülya Ulusoy ile birlikte girişimci kadınların sabır ve azimle, yılmadan usanmadan kimseye muhtaç olmadan hayatlarına devam etmeleri için desteğe devam edeceklerini bildirdi