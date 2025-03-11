Bakan Uraloğlu: Kargolar aynı gün teslim edilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT'nin "Aynı Gün Teslim" ve "Yerinde Dağıtım" projelerini hayata geçirdiğini duyurdu. Uraloğlu, PTT'nin 12 bin 275 araçtan oluşan filosu, 3 bin 594 iş yeri ve 38 bin 900 personeliyle Türkiye'nin dört bir yanında kesintisiz hizmet sunduğunu vurgulayarak, kargo teslimat süreçlerinin daha da iyileştirileceğini söyledi. PTT, 13 Ocak 2025'te Bursa'da "Aynı Gün Teslim" projesini başlattı.

BÜYÜK ŞEHİRLERDE BAŞLAYACAK

Bu proje, özellikle e-ticaret gönderilerinin yoğun olduğu büyük şehirlerde, aynı il içindeki gönderilerin aynı gün alıcısına ulaştırılmasını amaçlıyor. Bakan Uraloğlu, Bursa'da pilot uygulama kapsamında yaklaşık 4 bin gönderinin aynı gün içinde teslim edildiğini belirtti. Projenin ikinci aşamasında Ankara devreye alınacak, ardından İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerde de uygulamanın başlayacağı duyuruldu. Bakan Uraloğlu, PTT'nin Kargo Ayrım Sistemi (KAS) ile kargoların ayrım süresinin kısaltıldığını ve sürecin hızlandırıldığını söyledi. Bu model ilk olarak Şanlıurfa'da uygulanacak. Eğer sistem başarılı olursa, diğer büyük şehirlere de yayılacak.