Turizmciler Rusya-Ukrayna barışını dört gözle bekliyor

Geçen yıl rekorları altüst ederek 62,2 milyon turisti ağırlayan, 61,1 milyar dolar da gelir elde eden Türk turizmi, yeni rekorlar için yaz sezonu hazırlıklarına devam ediyor.

'UMUDUMUZ VAR'

Sektörün öncü isimleri bu yıl turist sayısında yüzde 5-8 bandında bir artış beklerken, gözler bir yandan da Ukrayna- Rusya arasındaki olası barış sürecine çevrildi. Uzmanlar, bölgede kısa vadede sağlanacak olası bir barışın Türkiye'ye büyük kazanımlar sağlayacağını dile getiriyor. TÜRSAB Antalya Muratpaşa Bölge Temsil Kurulu Başkanı Onur Özer, "Kısa vadede sağlanacak bir barış anlaşması, ülkemiz için çok büyük bir kazanç anlamına gelir. Biz umudumuzu koruyoruz" ifadelerini kullandı.