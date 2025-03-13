Menemen Belediyesi personeline çifte bayram! “Yüzde 40’a varan zam yaptık”

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, belediye personeli ve aileleriyle iftar programında bir araya geldi. Çalışanlara toplu iş sözleşmesinin tamamlandığı müjdesini veren Başkan Pehlivan, "Gururla söylüyorum ki maaşlara yüzde 35 zam ve yüzde 40'a varan iyileştirmeler yaptık." dedi. Pehlivan'ın zam müjdesi alkışlar ve tezahüratlarla karşılandı. Menemen Belediyesi'nde zam sevinci yaşandı. Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Halil Alkaya Pazar Yeri'nde tüm birimlerden oluşan belediye personeli ve aileleriyle iftar sofrasında buluştu. Göreve geldiğinde ağır bir borç yükünü devraldıklarını açıklayan Pehlivan, "Bugün gönül rahatlığıyla, gururla şunu söyleyebilirim ki: Başardık arkadaşlar! Tüm o zor günler geride kaldı. Bu sadece benim değil, hepimizin başarısıdır! Önümüzde artık daha güzel, daha aydınlık bir gelecek var" dedi.

"BEREKETLİ OLSUN"

İftarda yaptığı konuşmada Menemen Belediyesi'nde sürdürülen toplu iş sözleşmesinin tamamlandığını kaydeden Başkan Pehlivan, personele de zam müjdesi verdi. Pehlivan, "Biliyorum, bu müjdeyi uzun zamandır bekliyorsunuz Biz de bunun için tüm imkânlarımızı seferber ettik, büyük bir titizlikle çalıştık ve nihayet sendika sözleşmelerimizi tamamladık! Ve şimdi, büyük bir gururla söylüyorum; Maaşlarınıza yüzde 35 zam ve sosyal yardımlarla birlikte yüzde 40'a varan iyileştirmeler yaptık! Sizler her şeyin en iyisini hak ediyorsunuz. Hayırlı, bereketli olsun!" dedi.