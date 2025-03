Yarım milyarlık proje için Bakanlık’tan karar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çeşme 16 Eylül Mahallesi'nde Ragazzi Gayrimenkul San. Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılmak istenen 83 odalı otel için 'ÇED gerekli değil' kararını verdi. Palm Çeşme Otel adıyla hizmet verecek olan otel için proje bedeli 445 milyon 238 bin 743, 24 TL olarak belirlenirken, açık alanda 206 metrekare ve 300 metrekare alana sahip iki adet havuz bulunacağı belirtildi. Türkiye'nin turizm merkezleri arasında yer alan Çeşme'de, Ragazzi Gayrimenkul San. Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından 22 Ocak günü gerçekleştirilen ÇED başvurusu için karar verildi. 16 Eylül Mahallesi sınırlarında yer alan ve denize 150 metre kuş uçuşu mesafede buluan 11 bin 773 metrekarelik taşınmaz üzerine 83 suit odalı otel yapımı için başvuran Ragazzi Gayrimenkul San. Ve Tic. Ltd. Şti.'nin talebini değerlendiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 'ÇED gerekli değil' kararı verdi. Firma tarafından hazırlanan ÇED raporunda ise alanın 09.10.2020 tarih ve 963 sayılı İzmir 2 TVK kararı gereği Sürdürülebilir Koruma Kontrollü Kullanım Alanında kaldığı belirtildi.