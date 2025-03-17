Bayraktar KEMANKEŞ’e seyir testinden tam not

BAYKAR tarafından geliştirilen yapay zeka tabanlı mini seyir füzesi Bayraktar KEMANKEŞ 1'in testleri devam ediyor. Füze, son seyir testini de başarıyla tamamladı. Milli ve özgün mini akıllı seyir füzesi Bayraktar KEMANKEŞ 1 bir testi daha geçti. Yapay zeka tabanlı KEMANKEŞ, son seyir testinden de tam not aldı. Gelişmeyi Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar duyurdu. Bayraktar AKINCI TİHA, Bayraktar TB2 ve TB3 SİHA'lardan atılabililiyor. Mini akıllı seyir füzesi, bir saat havada kalabiliyor. Sahip olduğu jet motoru sayesinde süratle yol alarak düşman gerisindeki en riskli hedeflere karşı etkinlik gösterebiliyor. Ayrıca yapay zeka destekli otopilot sistemi ile otonom uçuş yapabiliyor. KEMANKEŞ gece ve gündüz şartlarında görev yapabilme kabiliyetlerine sahip.