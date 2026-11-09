İzmir'de otoparklarda yeni dönem! Plakalar artık kamerayla okunacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak amacıyla teknolojik yenilikleri hayata geçirmeyi sürdürüyor. Belediye iştiraki İZELMAN AŞ, otoparklarda hem ödeme işlemlerini hızlandıran hem de zaman kaybını azaltan yeni uygulamaları hizmete sundu. Yol kenarı otoparklarında kullanılmaya başlanan kameralı ödeme cihazlarıyla araç plakalarının tek tek yazılması ihtiyacı ortadan kalkarken, aylık otopark abonelikleri için de internet üzerinden kredi kartıyla ödeme imkânı sağlandı.
"BEKLEME SÜRESİ AZALIYOR"
İZELMAN Otopark Şefi Hakan Ötgünç, yeni sistemin otopark hizmetlerine hız ve kolaylık kazandırdığını belirterek, "Yol kenarı otoparklarımızda kullandığımız eski cihazları yenileyerek daha hızlı çalışan, kamera özellikli yeni ödeme cihazlarına geçtik. Artık araç plakaları kamerayla otomatik okunuyor. Görevli arkadaşlarımızın plakaları tek tek yazmasına gerek kalmıyor. Bu da işlemleri hızlandırıyor, ödemeleri kolaylaştırıyor ve vatandaşlarımızın bekleme süresini azaltıyor. Amacımız, otopark hizmetlerini daha hızlı, kolay ve verimli hale getirerek vatandaş memnuniyetini artırmak" dedi.
PLAKAYI YAZMAYA GEREK KALMADI
Yeni sistemle birlikte yol kenarı otoparklarında görev yapan personel, araç plakalarını ödeme cihazının kamerasıyla otomatik olarak okuyabiliyor. Daha önce elle girilen plaka bilgileri artık saniyeler içinde sisteme aktarılıyor. Böylece hem otopark görevlilerinin işi kolaylaşıyor hem de sürücülerin ödeme sırasında beklediği süre kısalıyor. Özellikle araç giriş ve çıkışlarının yoğun olduğu noktalarda işlemlerin daha hızlı ve düzenli yürütülmesi sağlanıyor.
ABONELİK ÖDEMELERİ İÇİN OTOPARKA GİTMEYE GEREK YOK
İZELMAN'ın hayata geçirdiği bir diğer yenilik ise otopark abonelik ödemelerinde oldu. Daha önce banka havalesiyle veya belirli otopark noktalarından gerçekleştirilen aylık abonelik ödemeleri, artık internet üzerinden kredi kartıyla da yapılabiliyor. İZELMAN'ın internet sitesi üzerinden erişilen ödeme sisteminde vatandaşlar, bankanın güvenli ödeme ekranına yönlendirilerek işlemlerini tamamlayabiliyor. Yeni uygulamayla abonelik ödemelerinin daha kolay ve erişilebilir hale getirilmesi hedefleniyor.
HEDEF DAHA HIZLI VE KOLAY HİZMET
Otoparklarda başlatılan iki yeni uygulamayla hem sahadaki işlemlerin hem de abonelik ödemelerinin kolaylaştırılması amaçlanıyor. İZELMAN AŞ, teknolojik yeniliklerle hizmet kalitesini yükseltmeyi, vatandaşların zamandan tasarruf etmesini sağlamayı ve otopark hizmetlerinde memnuniyeti artırmayı hedefliyor. Vatandaşlar, otopark abonelik ödemelerini https://izelman.com.tr/otopark-abonelik adresi üzerinden gerçekleştirebiliyor.