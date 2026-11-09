Haberler İzmir İzmir'de otoparklarda yeni dönem! Plakalar artık kamerayla okunacak İzmir'de otoparklarda yeni dönem! Plakalar artık kamerayla okunacak İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde otopark hizmetlerini kolaylaştırmak ve vatandaşların zamandan tasarruf etmesini sağlamak amacıyla teknolojik yenilikleri devreye aldı. Belediye iştiraki İZELMAN AŞ tarafından hayata geçirilen yeni uygulamayla yol kenarı otoparklarında araç plakaları artık kameralı cihazlarla otomatik olarak okunuyor. Böylece plaka bilgilerini elle girme zorunluluğu ortadan kalkarken ödeme işlemleri de hızlanıyor. Öte yandan aylık otopark aboneliklerinde internet üzerinden kredi kartıyla ödeme dönemi başladı. Yeni sistemle vatandaşların otopark işlemlerinde bekleme süresinin azaltılması ve ödeme kolaylığının artırılması hedefleniyor. HABER MERKEZİ









İzmir Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak amacıyla teknolojik yenilikleri hayata geçirmeyi sürdürüyor. Belediye iştiraki İZELMAN AŞ, otoparklarda hem ödeme işlemlerini hızlandıran hem de zaman kaybını azaltan yeni uygulamaları hizmete sundu. Yol kenarı otoparklarında kullanılmaya başlanan kameralı ödeme cihazlarıyla araç plakalarının tek tek yazılması ihtiyacı ortadan kalkarken, aylık otopark abonelikleri için de internet üzerinden kredi kartıyla ödeme imkânı sağlandı.





"BEKLEME SÜRESİ AZALIYOR"

İZELMAN Otopark Şefi Hakan Ötgünç, yeni sistemin otopark hizmetlerine hız ve kolaylık kazandırdığını belirterek, "Yol kenarı otoparklarımızda kullandığımız eski cihazları yenileyerek daha hızlı çalışan, kamera özellikli yeni ödeme cihazlarına geçtik. Artık araç plakaları kamerayla otomatik okunuyor. Görevli arkadaşlarımızın plakaları tek tek yazmasına gerek kalmıyor. Bu da işlemleri hızlandırıyor, ödemeleri kolaylaştırıyor ve vatandaşlarımızın bekleme süresini azaltıyor. Amacımız, otopark hizmetlerini daha hızlı, kolay ve verimli hale getirerek vatandaş memnuniyetini artırmak" dedi.