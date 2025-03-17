BES’e 18 yaş altı katılım günden güne artıyor

GEÇEN yıl sonu itibarıyla 18 yaş altı katılımın 1,4 milyonun üzerine çıktığı Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), uzun vadeli finansal güvence oluşturma isteği ve devlet katkısının sağladığı avantajlarla bireysel tasarrufta ön plana çıkıyor. Ailelerin çocukları için uzun vadeli bir finansal güvence oluşturma isteği ve devlet katkısının sağladığı avantajlar, BES'i önemli bir alternatif olarak ön plana çıkarıyor. Türkiye'de yüzde 30 devlet katkısıyla desteklenen BES, ebeveynlerin sadece çocuklarının eğitimini değil, tüm yaşamlarını güvence altına almalarına yardımcı oluyor. Şubat ayı itibarıyla BES'e 18 yaş altı katılımın 1,4 milyonun üzerine çıkması da tasarruf alışkanlıklarında meydana gelen değişimleri gözler önüne seriyor.