İzmir’de ÇİMENTAŞ davayı kazandı

İzmir'in merkezinde uzun yıllardır kangrene dönüşmüş sanayi alanının kent merkezinden çıkarılmasının önünü açan imar planları mahkemeden döndü. İtalyanlara ait Çimentaş Şirketi'nin açtığı davalar sonucunda 101 hektarlık bölgenin imar planları iptal edildi. Çimentaş Yönetim Kurulu Başkanı Taha Aksoy, mahkeme kararı ile eski planlara geri dönüleceğini belirterek, fabrikanın ekonomik ömrünü doldurana kadar bu alanda faaliyet göstereceğini söyledi.

'TAŞINMASI MÜMKÜN DEĞİL'

Çimentaş Yönetim Kurulu Başkanı Taha Aksoy, Büyükşehir'in yaptığı imar planlarına "daha yüksek planlardaki notun işlenmesi" yönünde itiraz ettiklerini belirterek, "Bakanlık tarafından yapılan planlara göre bir fabrikanın bulunduğu yerde faaliyet göstermesi Anayasal hak. Kimse sizi yerinizden yurdunuzdan edemez. Bir fabrika ekonomik ömrünü doldurana kadar faaliyetine devam eder. Mahkeme kararı ile eski imar planı geçerli olacak" dedi. Aksoy, "Biz yerleşim yerlerine bir santimetre girmemişiz. Şehir büyümüş. Bir çimento fabrikasının taşınması mümkün değil" dedi.