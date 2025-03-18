Erhan Kork adliyeye, Pozitifbank TMSF’ye...

YASA dışı bahis soruşturması kapsamında mallarına el konulan Pozitifbank'ın yönetiminin TMSF'ye devredilmesine karar verildi. Soruşturma kapsamında Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş'ye el konulmuştu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Pozitifbank'ın, TMSF'ye devredilmesine karar verildiğini duyurdu.

GİZLİ TANIKLAR KONUŞTU

BAŞLATILAN yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Pozitifbank, Payfix Ödeme Kuruluşu ve Flash TV'nin sahibi olan Erkan Kork'un da arasında bulunduğu 59 kişiye yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Öte yandan Erhan Kork'un da aralarında bulunduğu 29 kişi adliyeye sevk edildi. Ihlamur isimli itirafçı milyarlarca liralık bahis çarkının bilinmeyenlerini anlattı. Soruşturmayı derinleştiren ekip, "Ladin", "Siyam" "Ihlamur" ve "Cesur" kod adlı gizli tanıkların bilgilerine başvurdu.

Cesur verdiği bilgilerde, "Şirketin sahibi olarak Hamza Kork olarak gözükmesine rağmen şirketin Yönetim Kurulu Başkanı ve asıl sahibi Erkan Kork'tur" dedi. Cesur'un verdiği bilgileri doğrulayan "Ihlamur" kod adlı gizli tanık Pay Fix Elektronik Para AŞ'nin, Şubat 2022'de Kıbrıs'ta öldürülen Halil Falyalı'ya ait olduğunu bildiğini söyledi. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Erkan Kork ise Halil Falyalı ile bir ilgisinin olmadığını savundu.