TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılında bir önceki yıla göre 151 bin kişi azalarak 3 milyon 113 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,7 puan azalarak %8,7 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %7,1 iken kadınlarda %11,8 olarak tahmin edildi.

İSTİHDAM ORANI %49,5 OLDU

İstihdam edilenlerin sayısı 2024 yılında bir önceki yıla göre 988 bin kişi artarak 32 milyon 620 bin kişi, istihdam oranı ise 1,2 puan artarak %49,5 oldu. Bu oran erkeklerde %66,9 iken kadınlarda %32,5 olarak gerçekleşti.

İŞ GÜCÜNE KATILMA ORANI %54,2 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İş gücü 2024 yılında bir önceki yıla göre 837 bin kişi artarak 35 milyon 733 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,9 puan artarak %54,2 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde %72,0, kadınlarda ise %36,8 oldu.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI %16,3 OLDU

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı 2024 yılında bir önceki yıla göre 1,1 puan azalarak %16,3 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %13,1, kadınlarda ise %22,3 olarak tahmin edildi.

İSTİHDAMIN %57,9'U HİZMET SEKTÖRÜNDE YER ALDI

İstihdam edilenlerin %14,8'i tarım, %20,7'si sanayi, %6,6'sı inşaat, %57,9'u ise hizmet sektöründe yer aldı. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında hizmet ve inşaat sektörlerinin istihdam edilenler içindeki payı 0,3 puan artarken, sanayi sektörünün payı 0,5 puan azaldı, tarım sektörünün payı ise değişim göstermedi.

ATIL İŞGÜCÜ ORANI %26,7 OLDU

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2024 yılında bir önceki yıla göre 3,9 puan artarak %26,7 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %18,1 iken, işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı %18,4 olarak gerçekleşti.