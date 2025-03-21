Emlak Konut’un kampanyası uzatıldı

Emlak Konut GYO'nun Kazançlı Yatırım Kampanyasının başvuru süresi, 23 Mart'tan 27 Nisan'a uzatıldı. Emlak Konuttan yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un duyurduğu ve Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz'ın 19 Şubat'ta detaylarını paylaştığı Kazançlı Yatırım Kampanyası büyük ilgi gördü.

GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz

İstanbul, İzmir, Antalya ve Balıkesir'deki 25 projeyi kapsayan kampanya kapsamında, bir ayda 4 bin 500 konuttan 2 binden fazlasının ön satışı gerçekleştirildi. Kampanya hakkında bilgi almak isteyen 250 binden fazla kişi web sitesi üzerinden form doldururken, müşteri hizmetlerine 96 binin üzerinde çağrı yapıldı ve satış ofislerine yapılan ziyaret sayısı 22 bini geçti. Vatandaşlardan gelen yoğun talepler doğrultusunda kampanyanın 23 Mart olan son başvuru tarihi, 27 Nisan 2025'e kadar uzatıldı.