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Haberler Ekonomi Bakanlıktan 2,8 milyar liralık destek! Bugün hesaplarda

Bakanlıktan 2,8 milyar liralık destek! Bugün hesaplarda

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2,8 milyar lira destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını sosyal medya hesabından duyurdu.

AA

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Bakanlıktan 2,8 milyar liralık destek! Bugün hesaplarda

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından, tarımsal destekleme ödemesine ilişkin paylaşımda bulundu. Destekleme ödemesinin hayırlı ve bereketli olmasını dileyen Yumaklı, "Çiftçimize destek, Anadolu'ya bereket. 2 milyar 789 milyon 974 bin 500 lira destekleme ödemesini yarın çiftçilerimizin hesaplarına aktaracağız." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan 2,8 milyar liralık destek! Bugün hesaplarda

Paylaşımda yer alan bilgilere göre, hububat desteği Amasya, Aydın, Bilecik, Kütahya, Mardin, Antalya, Aksaray, Denizli, Elazığ, Gaziantep, Isparta, Karaman, Malatya, Muş, Niğde, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale ürünleri için ödenecek.

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