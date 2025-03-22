Gabar’da günlük petrol üretimi 80 bin varile ulaştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'da günlük petrol üretiminin 97 kuyuda 80 bin varile ulaştığını, son bir yılda bölgedeki üretimi iki katına çıkardıklarını açıkladı. Gabar'da da geçmişte terörden dolayı gidilemeyen coğrafyalarda arama yapmaya başladıklarını anımsatan Bayraktar, "Şırnak'ta 2021'de, o adı terörle anılan coğrafyada biz yine Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfini yaptık. Yine çok kısa bir süre içerisinde o sahadan bugün 80 bin varil petrol üretiyoruz. Bizim üretimimiz, 2016'dan bugüne yaklaşık 3 kat artmış durumda. ifadelerini kullandı. Bayraktar, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını bitirme hedefine büyük bir inançla yürüdüklerini vurgulayarak, "Şimdi Türkiye'deki petrol ve doğal gaz aramacılığında yeni bir safhaya geçiyoruz" diye konuştu. AK Parti iktidarlarında Türkiye ekonomisinin 230 milyar dolardan 1,3 trilyon dolara geldiğini belirten Bayraktar, "Terörle bizi yıllarca meşgul ettiler. Her arayan bulamaz ama bulanlar mutlaka arayanlardır. Aramaya, bulmaya gayret edeceğiz" dedi.