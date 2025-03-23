İlaç fiyatları için yeni düzenleme: Eczacıların kar marjları artıyor

Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı düzenlemeyle, ilaç fiyatlarında kur güncellemelerine bağlı olarak yaşanan artışlar eczacıların kar oranlarına da yansıtılacak. Böylece, eczacıların gelir kaybı yaşamasının önüne geçilecek.

'ÖNEMLİ BİR AVANTAJ'

Sağlık Bakanlığı'ndan, dün Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye ilişkin yapılan açıklamada, ilaç fiyatlarının dönemsel euro kuru değişikliğine bağlı olarak ve "Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ"e göre her yıl güncellendiği belirtildi. Mevcut düzenlemede her yıl güncelleme yapılmadığı için eczane kar baremlerinin sabit kaldığı, bu nedenle birçok ilacın üst bareme geçerek düşük karlılık oranıyla satıldığı aktarılan açıklamada, eczacıların karlılık dilimlerinin, birinci kademedeki (328 liraya kadar) ilaçlar için yüzde 28, ikinci kademedeki (328-657 lira arası) ilaçlar için yüzde 18, üçüncü kademedeki (657 lira üstü) ilaçlar için yüzde 13 olarak uygulandığı ifade edildi. Resmi Gazete'de dün yayımlanan düzenlemenin, eczacılar için önemli bir avantaj sağlayacağı belirtilen açıklamada, "Eczacılar, ilaç fiyat artışlarından aynı oranda yararlanacak ve gelir kayıplarının önüne geçilecek" ifadelerine yer verildi.