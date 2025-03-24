Bakan Uraloğlu'ndan net mesaj: Yayıncılarımızın yanındayız, inisiyatif alacağız! Şeffaf olmayan algoritma, dijital telif yasası...

DİJİTAL TELİF KONUSU DA MASAYA YATIRILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'ndan destek istenen bir diğer konu ise dijital telif yasası oldu. Bakan Uraloğlu, dijital telif yasasının yayıncılar için önemini bildiğini, bu konuda Kültür ve Turizm Bakanlığı ile de görüşerek elinden gelen desteği vereceğini belirtti.

GOOGLE'IN REKLAM TEKELLEŞMESİ

Uraloğlu'na aktarılan bir diğer husus ise Google'ın reklam pazarını domine ederek tekelleşmesi oldu. Yayıncılar, Google'ın Türkiye'deki reklam gelirlerinin yüzde 90'ına yakınının Google'ın elinde olduğuna dikkat çekerek, bu tekelleşmenin sektör için büyük bir tehdide dönüştüğünü bildirdi.