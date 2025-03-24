Bakan Uraloğlu'ndan net mesaj: Yayıncılarımızın yanındayız, inisiyatif alacağız! Şeffaf olmayan algoritma, dijital telif yasası...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, dijital medya yöneticileriyle bir araya geldi. Toplantıda, Google'ın şeffaf olmayan algoritma, dijital telif yasası beklentisi ve Google'ın reklam tekelleşmesi konusunda dijital yayıncıların şikayetleri dinlendi. Toplantıya BTK Başkanı Fatih Sayan da katıldı.
GOOGLE'IN ŞEFFAF OLMAYAN ALGORİTMASI
Son dönemde tüm dijital yayıncıların ortak şekilde tepki gösterdiği Google'ın algoritma değişiklikleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'na anlatıldı. İstanbul'daki toplantıda yayıncılar Google'ın algoritmasının bilinmezliklerle dolu olmasını eleştirirken, şeffaflık konusunda destek beklediklerini iletti.
GOOGLE'IN MUHATAP BULUNDURMAMASI DA GÜNDEMDEYDİ
Bakan Uraloğlu ve BTK Başkanı Fatih Sayan basının şikayetlerini dikkatle dinleyerek notlar aldı. Dijital yayıncıların ortak paydada buluştuğu konulardan biri de Google'ın yayıncıların sorunlarını çözecek bir temsilcilik imkanı sunmaması oldu.