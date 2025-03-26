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Haberler Ekonomi Bakan Işıkhan işsizlik ödeneği için tarih verdi

Bakan Işıkhan işsizlik ödeneği için tarih verdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan işsizlik ödeneğine ilişkin açıklama geldi. Işıkhan, işsizlik ödeneği ödemelerinin 28 Mart'ta gerçekleşeceğini açıkladı.

HABER MERKEZİ

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Bakan Işıkhan işsizlik ödeneği için tarih verdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan işsizlik ödeneğine ve kısa çalışma ödeneğine yönelik açıklamalarda bulunarak merak edilen tarihleri açıkladı.

Bakan Işıkhan işsizlik ödeneği için tarih verdi

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

İşsizlik Ödeneği ve Kısa Çalışma Ödeneği Ödemelerini 28 Mart'ta Gerçekleştiriyoruz. Sistemde hesap bilgileri bulunan vatandaşlarımızın ödemeleri bankalar üzerinden, hesap bilgisi bulunmayan vatandaşlarımızın ödemeleri ise PTT aracılığıyla gerçekleştirilecek. Sosyal devlet anlayışıyla sunduğumuz tüm hizmetlerimizle vatandaşlarımızın yanındayız.

İşsizlik Ödeneği ve Kısa Çalışma Ödeneği Ödemelerini 28 Mart'ta Gerçekleştiriyoruz. Sistemde hesap bilgileri bulunan vatandaşlarımızın ödemeleri bankalar üzerinden, hesap bilgisi bulunmayan vatandaşlarımızın ödemeleri ise PTT aracılığıyla gerçekleştirilecek.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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