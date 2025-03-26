Dev bankalardan piyasa tahminleri

Son günlerde piyasalarda yaşanan dalgalanmaların ardından borsa başta olmak üzere altın ve dolar ile ilgili büyük bankalardan tahminler geldi.

'DOLAR YÜKSELECEK'

Bank of America (BofA) yayınladığı raporda şu ifadelere yer verdi: "Banka daha fazla yerel dolarizasyon riski görürse, politika faizini de artırabilir. Merkez Bankası ihtiyaç duyulması halinde daha yüksek reel oranlar sunmaya hazır. Bu nedenle likidite bonolarının döviz girişlerini hızlandırmayı amaçladığını düşünüyoruz. TCMB net pozisyonunun geçtiğimiz günlerde 11,2 milyar dolar azaldığı ve son üç gündeki toplam azalmanın yaklaşık 21-23 milyar dolar olduğunu düşünüyoruz." Banka yerel döviz talebin çok sınırlı olduğu savunuldu ve Türkiye'ye ilişkin enflasyon tahminini de yüzde 25,7'den yüzde 28,1'e revize etti. ABD'nin önemli yatırım bankalarından Goldman Sachs ise geçtiğimiz günlerde bir tahminde bulunarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) dolarizasyon riskini kontrol altına almak için yeterli alana sahip olduğunu belirterek, doların 12 ay sonra 42 lira seviyesinde olacağını tahmin etti.

ANALİSTLER YORUMLADI

UBS ve Macquarie Group gibi önde gelen bankalar da altın tahminlerini açıkladı. Analistler altının ons başına 3 bin 200 dolardan işlem göreceğini öngördü. Bankanın uzun süredir koruduğu 3 bin dolarlık tahmininin yukarı yönlü revize edildiğini ve ticaret çatışmasının değerli metalin bir değer deposu olarak rolünün altını çizdiğini söyledi.

'KALICI BİR HASARA SEBEP OLMAYACAK'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın uygulamaya başladığı, "Türk Lirası Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım" işlemleriyle ilgili olarak "Piyasalardaki oynaklığın azaltılması hedefleniyor" dedi. Bakan Şimşek yaşanan gelişmelerin enflasyonda kalıcı hasara neden olmayacağını ifade etti. TCMB Başkanı Karahan ise TCMB'nin dezenflasyon stratejisinin reel kura bağlı olmadığını söyledi.