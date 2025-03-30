  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Ekonomi SON DAKİKA: Bakan Göktaş açıkladı: Doğum yardımı başvuruları başlıyor | Başvuru nereden nasıl yapılır? Çocuğu olan anneye her ay 5 bin TL

SON DAKİKA: Bakan Göktaş açıkladı: Doğum yardımı başvuruları başlıyor | Başvuru nereden nasıl yapılır? Çocuğu olan anneye her ay 5 bin TL

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, milyonlarca anne ve babanın merakla beklediği doğum yardımına ilişkin açıklamada bulundu. 1 Ocak 2025 ve sonrasında doğan çocuklar için geçerli olacak olan doğum yardımı için başvurular nasıl yapılır? Anne babanın hesabına 60 ay boyunca yatırılacak olan 5 bin TL çocuk yardımı başvuru şartları neler? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

SON DAKİKA: Bakan Göktaş açıkladı: Doğum yardımı başvuruları başlıyor | Başvuru nereden nasıl yapılır? Çocuğu olan anneye her ay 5 bin TL

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum yardımı uygulaması için bayramdan sonra başvuruların alınmaya başlanacağını belirterek, "Bayram sonrasında inşallah başvuruları alacağız. İlk doğan çocuklarımıza, 2025 yılının 1 Ocak itibarıyla doğan her bir çocuğumuza 5 bin liralık tek seferlik desteğimiz, ikinci çocuğumuza 1500 liralık annenin hesabına desteğimiz, üçüncü çocuk itibarıyla da annenin hesabına 5 bin liralık nakdi desteğimiz olacak. Şimdiden bütün vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

SON DAKİKA: Bakan Göktaş açıkladı: Doğum yardımı başvuruları başlıyor | Başvuru nereden nasıl yapılır? Çocuğu olan anneye her ay 5 bin TL

5 BİN TL ÇOCUK YARDIMI NASIL YAPILACAK?

Resmi Gazete'de yer alan karara göre 1/1/2025 tarihi ve sonrasında doğan canlı çocuklar için doğum yardımı yapılacak.

Birinci çocuk için tek seferlik 5.000 TL, ikinci çocuk için başvurunun yapıldığı ay itibarıyla 5 yaşını tamamlayana kadar (altmışıncı ay dâhil) aylık 1.500 TL, Üçüncü ve sonraki çocuklar için başvurunun yapıldığı ay itibarıyla 5 yaşını tamamlayana kadar (altmışıncı ay dâhil) aylık 5.000 TL ödeme yapılacak.

SON DAKİKA: Bakan Göktaş açıkladı: Doğum yardımı başvuruları başlıyor | Başvuru nereden nasıl yapılır? Çocuğu olan anneye her ay 5 bin TL

Tutarları artırmaya Başkan Recep Tayyip Erdoğan yetkili olacak.

Ödemeler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan yapılacak.

Başvuru yaparken aşağıdaki belgeleri hazırlamanız gerekmektedir:

Kimlik Belgesi: T.C. kimlik kartı veya nüfus cüzdanı fotokopisi.

Doğum Belgesi: Çocuğun doğumunu gösteren resmi belge.

Banka Hesap Bilgileri: Ödemenin yapılacağı banka hesabı bilgileri.

SON DAKİKA: Bakan Göktaş açıkladı: Doğum yardımı başvuruları başlıyor | Başvuru nereden nasıl yapılır? Çocuğu olan anneye her ay 5 bin TL

DOĞUM YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Doğum Yardımı başvurusu, canlı doğumun gerçekleşmesinin ardından ilgili nüfus müdürlüğünde çocuğun Kimlik Paylaşım Sisteminde (KPS) kayıt işlemi yapıldıktan sonra "Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesinin" eksiksiz olarak doldurulması ve imzalanmasının ardından şahsen, iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla yapılır.

SON DAKİKA: Bakan Göktaş açıkladı: Doğum yardımı başvuruları başlıyor | Başvuru nereden nasıl yapılır? Çocuğu olan anneye her ay 5 bin TL

Başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılır. Her ne statüde olursa olsun (hizmet alımı yoluyla istihdam edilenler dâhil) kamu kurum ve kuruluşlarınca istihdam edilen personel çalıştığı kuruma başvurur. Yurtdışında yaşayanların başvuruları ise Büyükelçilik ve Konsolosluklarca alınır. Yurtdışında yaşayanların Türkiye'de bulunmaları halinde ise herhangi bir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ya da Sosyal Hizmet Merkezine başvurmaları mümkündür.

Uygulamasını İndirmek İçin Tıklayınız
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA