Türkiye otomotiv sektöründe küresel üretim üssü oluyor

Türkiye, son yıllarda otomotiv sektöründeki uluslararası yatırımlarla dikkati çekmeye devam ediyor. Geçen yıl Çinli BYD'nin Türkiye'ye yatırım kararı almasının ardından, Chery'nin de elektrikli otomobiller ve tedarik sanayisine yönelik Samsun'da 1 milyar dolarlık üretim kampüsü kurarak Türkiye'de üretim tesisi açma planları, sektörün cazibesini gözler önüne seriyor. Avrupa ve Orta Doğu pazarlarına hızlı erişim imkanlarıyla Türkiye, uluslararası yatırımcılar için stratejik konumunu güçlendirmeye devam ediyor. Yatırımlardaki bu ivme, sadece otomotiv alanıyla sınırlı kalmayarak, yeşil enerji, yenilikçi teknolojiler ve yüksek katma değerli üretim gibi farklı sektörlere de yayılarak Türkiye'nin sanayi altyapısını güçlendiriyor.

ALTYAPIMIZ GÜÇLÜ

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu, "Ülkemiz zaman içinde yerli ve uluslararası orijinal ekipman üreticilerin (OEM) üretim, AR-GE ve tasarım merkezleri açısından önemli bir kapasite gelişimi sağlarken, geniş bir tedarikçi ağı ve nitelikli iş gücü havuzu oluşturdu. Türkiye, sıfırdan bir araç tasarlayıp geliştirme, imal etme ve değer zincirinin son aşamalarına kadar ulaştırma kapasitesine erişmiş, güçlü bir fonksiyonel altyapıya sahip durumda" diye konuştu.