Almanya’daki fuarda 127 Türk firması boy gösterecek

İlkbaharın başında geleneksel olarak Aşağı Saksonya'nın başkenti Hannover'da gerçekleştirilen Hannover Sanayi Fuarı, bu yıl "Geleceği teknoloji ile şekillendirmek" ve "Yapay zeka ve sanayi dönüşümü" temalarıyla 31 Mart- 4 Nisan'da düzenlenecek. Alanında dünyanın önde gelen fuarlarından kabul edilen ve 78. kez düzenlenecek fuarda, bu yıl 150'den fazla ülkeden 4 binden fazla firmanın, Almanya'dan ise 1200 firmanın katılması planlanıyor. Türkiye de, ihracat odaklı fuarda 61'i milli katılım olmak üzere toplamda 127 firma ile temsil edilecek. Türk sanayiciler, Türkiye'nin en önemli pazarlarından birisi olan Almanya ve diğer ülkelerden gelecek konuklara yenilikleri ve ürünlerini tanıtacak.