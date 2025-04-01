Küresel şebeke dışı enerji kapasitesi yükseliyor

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) verilerinden yapılan derlemeye göre, 2024'teki kapasite artışı, özellikle Asya ve Afrika'daki hızlı gelişmelerle desteklendi. Asya, toplam kapasitenin büyük bir bölümünü domine ederken, Afrika'da da yenilenebilir enerjiye yönelik yatırımların meyvelerini verdiği görüldü. Dünya genelinde özellikle kırsal bölgelerde elektrik erişimini artırmak, fosil yakıtlara bağımlılığı azaltmak gibi hedeflerle giderek kritik rol üstlenmeye başlayan şebeke dışı yenilenebilir enerji kapasitesi, 2024'te önceki yıla göre yüzde 13,9 büyüme gösterdi. Küresel şebeke dışı yenilenebilir enerji kapasitesi, 2024'te 14,3 gigavata ulaştı.