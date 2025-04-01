Türkiye yenilenebilir enerjide kararlı bir yol haritasına sahip

Dünya genelinde birçok ülkenin enerji politikaları arasında temiz enerji kaynaklarının kullanımını artırmak yer alıyor. Bu kapsamda ülkeler geleceğe yönelik yenilenebilir enerji hedeflerini ortaya koyuyor. Türkiye de "2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi" kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik kararlı bir yol haritasına sahip. Ülke, 2035'e kadar güneş ve rüzgar enerjisinin kurulu gücünü 4 kat artırarak 120 bin megavata yükseltmeyi planlıyor. 2020-2024 döneminde yenilenebilir enerji kurulu gücünü yüzde 40,8 yükselten Türkiye, dünyada temiz enerji kapasitesinde ciddi artış gösteren ülkeler arasında bulunuyor. Söz konusu dönemde, Türkiye'de GES kurulu gücü yüzde 198,2, RES kurulu gücü yüzde 46,8 ve biyokütle santrallerinin kapasitesi yüzde 82,8 arttı. Aynı dönemde, JES kapasitesi yüzde 7,5, HES kapasitesi yüzde 4,5 artış gösterdi. Geçen yıl Türkiye'de yenilenebilir enerjinin elektrik kapasitesi içindeki payı ise yüzde 59,3 ile dünya ortalaması olan yüzde 46,4'ün çok üzerinde yer aldı.