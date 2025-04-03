  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Ekonomi 2025’in ilk çeyreğinde kazanan altın oldu

2025’in ilk çeyreğinde kazanan altın oldu

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

2025’in ilk çeyreğinde kazanan altın oldu
YILIN ilk çeyreği Türk Lirası cinsi varlıklar için zorlu geçti. Bu dönemin kazananı ise altın oldu. TL cinsi varlıklarda Haziran 2023'ten bu yana devam eden olumlu hava, mart ayının son 2 haftasındaki gelişmelerle birlikte negatif tarafa döndü. Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), aldığı tedbirlerle süreci kontrol altında tuttu. Gram altın 3 ayda yüzde 28,59 yükseldi. 2 yıllık tahvil faizindeki artış yüzde 21 oldu. Euro kurunda yükseliş yüzde 11,92, dolarda ise yüzde 7,28 olarak gerçekleşti.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA