Emekli ikramiyelerinin farkı bugün yatmaya başlıyor

SOSYAL Güvenlik Kurumu (SGK), emekli bayram ikramiyesi fark ödeme tarihlerini açıkladı. Bayram öncesinde milyonlarca emekliye 3 bin TL'lik ikramiye yatırılmıştı. Bugün itibariyle ise kalan bin TL'lik bayram ikramiyesi farkları hesaplara yatırılmaya başlanacak. Buna göre, SSK kapsamında gelir ve aylık alanlardan maaş ödeme günü ayın 17-21 arasında olanlara bugün, 22-26 arasında olanlara ise yarın ikramiye farkları ödenecek. Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların tamamına yarın, Emekli Sandığı kapsamında gelir ve aylık alanlara ise 5 Nisan'da ikramiye farkları yatırılacak