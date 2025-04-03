Hayalleri doğal taşla gerçeğe dönüşüyor

DOĞAL taş sektörünün en büyük küresel buluşması Marble İzmir-Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı, 7. Uluslararası Değişik Doğal Taş Tasarım Yarışması'yla da genç yetenekleri sektör ile buluşturuyor. 'Değişik oldu çok da güzel oldu' mottosuyla düzenlenen yarışmada, 892 başvuru arasından seçilen 25 tasarım, üretime dönüştürülecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen Marble İzmir Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı, 9-12 Nisan 2025 tarihleri arasında 30. kez kapılarını Fuar İzmir'de açmaya hazırlanıyor. Fuar kapsamında düzenlenen 7. Uluslararası Değişik Doğal Taş Tasarım Yarışması ile de doğal taş ihracatının tasarım ve mimariyle desteklenmesi amaçlanıyor.