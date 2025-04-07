TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 306 GEÇİCİ MEVSİMLİK İŞÇİ ALACAK | BAŞVURU EKRANI

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 306 geçici işçi alımı gerçekleştirecek. İlana başvuruda bulunmak isteyenler başvuru şartlarını araştırıyor. Peki başvuru nereden nasıl yapılır? Başvuru için şartlar neler? İşte yanıtı...
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 306 geçici işçi alımı gerçekleştirecek. İlana başvuruda bulunmak isteyenler başvuru şartlarını araştırıyor. Peki başvuru nereden nasıl yapılır? Başvuru için şartlar neler? İşte yanıtı...
BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ
1. Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresi (https://esube.iskur.gov.tr) üzerinden, 07-11 Nisan 2025 tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacaktır. (şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir).
2. Her bir aday, İŞKUR'un internet sitesinde yayımlanan listedeki işyerlerinden sadece bir iş yeri ve meslek dalı için başvuru yapabilecektir.
GENEL ŞARTLAR
1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.
2. İlan son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 40 yaşını doldurmamış olmak.
3. Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4. 7315 sayılı Kanun uyarınca Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucunun olumlu sonuçlanması.
5. Kamu haklarından mahrum olmamak. 6. Kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir sebeple görevinden veya mesleğinden ihraç edilmemiş olmak.
7. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).
8. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
9. Son başvuru tarihi itibarıyla belirlenen öğrenim düzeyinden mezun olmak.
10. Adaylar, Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) yayımlanan listeden müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu İlin İl ve İlçelerinde ikamet ediyor olmak.
11. Kura çekimi, sözlü/mülakat-uygulama sınav ve diğer her türlü duyurular https://tigem.gov.tr/ internet adresinde ilan edilecektir. Bu duyurular tebliğ mahiyetinde kabul edilecek olup, ilgililere herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır.
12. Başvuru şartlarını taşımadığı anlaşılan adaylardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler ile şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin iş akitleri ilan/kura çekimi/sınav/göreve başlama sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılacaktır
GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ
1. Sözlü/mülakat-uygulama sınav sonucunda göreve başlamaya hak kazanan adayların ulaştıracakları belgeler, belgelerin ulaştırılma yeri ve tarihleri ile diğer hususlar (https://tigem.gov.tr/) adresinde ilan edilecektir.
2. Belgeleri eksiksiz ve geçerli olan adaylar Güvenlik Soruşturmasının ve/veya Arşiv Araştırmasının neticelenmesine müteakiben göreve başlatılacaklardır.
3. İşe alınacak işçilerin deneme süresi iki ay olup deneme süresi toplu iş sözleşmeleriyle en çok üç aya kadar uzatılabilir. Deneme süresi içinde taraflar iş sözleşmesini bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedebilir. İşçinin çalıştığı günler için ücret ve diğer hakları saklıdır.
4. Göreve başlamaya asıl olarak hak kazanan, yerleştirme işlemi yapılan ve ataması yapılanlardan, 30 gün içerisinde göreve başlamayanlar (doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanlar hariç) ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanların ya da göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartları haiz olanlardan atama yapılabilecektir. Yedek listede yer alıp ataması yapılmayanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamazlar.