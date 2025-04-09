2024’te en fazla hasar ödemesi kurutmalık üzüme yapıldı

GEÇEN yıl düzenlenen tarım sigortası poliçe sayısı 3 milyon 261 bin 191 oldu. Tarım sigortaları kapsamında geçen yıl en fazla hasar tazminatı ise yüzde 23,8'lik payla kurutmalık üzüm için ödendi. Bakanlık verilerine göre, geçen yıl 6 milyon 898 bin 814 büyük ve 14 milyon 591 bin 162 küçükbaş hayvan sigortalandı. Ayrıca 35 milyon 432 bin 931 dekar bitkisel üretim ve 150 bin 225 dekar sera alanı sigorta kapsamında yer aldı. Bu dönemde, bir önceki yıla göre bitkisel ürün sigortalarında yüzde 14,3, kümes hayvanları hayat sigortasında yüzde 29,3 ve su ürünleri hayat sigortasında yüzde 25,9 artış yaşandı. Üreticilere yapılan hasar ödemeleri geçen yıl hasar ödemesine esas ürünler arasında ilk sırada yüzde 23,8'lik payla kurutmalık üzüm yer aldı. İkinci sırada yüzde 20,6 payla buğday, üçüncü sırada da yüzde 12,4 payla sofralık üzüm geldi. Bir önceki yıl ise yüzde 29,3 payla kayısı ilk sırada yer almıştı.