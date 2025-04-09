Bayramda en çok Efes ziyaret edildi

Her yıl dünya genelinden milyonlarca turisti misafir eden müze ve ören yerleri, bayram tatilinde de ziyaretçi akınına uğradı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bayram tatili boyunca müze ve ören yerlerimize olan büyük ilgi kültürel mirasımıza verilen değerin en güzel göstergesi oldu. Sadece 9 günde müze ve ören yerlerimizi 1 milyon 50 bin 215 ziyaretçi gezdi. En çok ilgi gören ilk 15 müzemizi ise toplam 584 bin 380 kişi ziyaret etti. Kültürle büyümeye, tarihimizle geleceğe yürümeye devam ediyoruz" dedi.

MÜZEYE YOĞUN İLGİ

Bakan Ersoy'un paylaştığı verilere göre, bayram tatili boyunca en çok ziyaretçi çeken nokta İzmir Efes Ören Yeri oldu. İkinci sırada Şanlıurfa Göbeklitepe Ören Yeri, üçüncü sırada ise Denizli Hierapolis (Pamukkale) Ören Yeri yer aldı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in 'müzeler kenti' projesi kapsamında kente kazandırdığı Türkiye'nin ilk deniz ticaret tarihi müzesi de büyük ilgi görüyor. Güvercinada Kalesi'nde ziyarete açılan Deniz Ticaret Tarihi Müzesi'ni, 3 buçuk ayda toplam 20 bin 858 kişi ziyaret etti. Müze, 9 günlük Ramazan bayramı tatili boyunca 207'si Kuşadası'nda ikamet eden Adalı Kart sahipleri olmak üzere toplam 6 bin 937 kişiyi ağırladı.