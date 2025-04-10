Doğaltaş sektörü Marble İzmir’de bir araya geldi

TÜRK doğal taşının dünyaya açılan kapısı olan Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı - Marble İzmir, 30'uncu kez kapılarını açtı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Fuar İzmir'de düzenlenen fuarın açılışında yaptığı konuşmada, Marble İzmir'in sadece Türkiye'den değil dünyanın dört bir yanından sektör profesyonellerini buluşturarak, sektörün geleceğine yön veren platform haline dönüştüğünü söyledi. Sektörün en önemli fuarı olarak gösterilen, doğal taş alanındaki yeni teknolojilerin, ürünlerin ve tasarımların sergilendiği organizasyona yerli ve yabancı 1000'in üzerinde firma katıldı. Fuar 12 Nisan'da sona erecek.

"YÜZDE 40'I ÜLKEMİZDE"

TÜRKİYE'NİN yaklaşık 50 milyar ton doğal taş potansiyeli, 650'den fazla farklı renk ve desene sahip mermer çeşidiyle küresel pazarda güçlü oyuncu konumunda olduğunu vurgulayan Tancan, "Dünya doğal taş rezervlerinin yaklaşık yüzde 40'ı ülkemizdedir. Bu büyük potansiyel yalnızca ham madde açısından değil aynı zamanda işlenmiş ürünler ve doğal taş teknolojilerinde de ülkemizi ön sıralara taşımaktadır" dedi. Tancan, doğal taş sektörünün taşların işlenmesi, tasarımı, dijital takibi, kalite kontrolü ve sürdürülebilir üretim yöntemleriyle bütüncül bir yapıya kavuştuğunu belirtti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olarak dönüşümün farkında olduklarını ve bunun destekçisi olduklarını vurgulayan Tancan, sektörün teknolojiye entegre olmasını teşvik ettiklerini anlattı.