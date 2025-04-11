Aydın’dan Letonya’ya ticaret köprüsü kuruldu

AYDIN Sanayi Odası (AYSO) heyeti, Letonya iş gezisi kapsamında başkent Riga'da önemli temaslarda bulundu. Ülkeler arası ticaretin artması amaçıyla Aydın Sanayi Odası ile Letonya Ticaret ve Sanayi Odası arasında protokol imzalandı. Protokolün imzalanmasının ardından AYSO Başkanı Gökhan Maraş konuşmasında, "Letonya'nın Avrupa'daki stratejik konumu ile Türkiye'nin üretim gücünü bir araya getirdiğimizde, çok yönlü kazanımlar elde edebileceğimiz bir ortaklık zemini oluşmaktadır. Sürdürülebilir kalkınmayı, teknoloji odaklı üretimi ve küresel iş birliklerini odağımıza alarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.