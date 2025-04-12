Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan, sektörde 65 bin kişinin istihdam edildiğini ve dağıtım bedelleri ile bu kişilerin maaşlarının ödendiğini anlattı. Erdoğan, "7/24 kar-kış demeden yeri geldiğinde direğin tepesinde, yeri geldiğinde kayıp-kaçakla mücadelede en ön safta mücadele eden insanlara haksızlık ediliyor. 1.5 milyon kilometreye uzanmış bir dağıtım hattından bahsediyoruz. O rakam şimdi ilk kez yüzde 10'un altına indi. Yarıya düştü diyebiliriz" dedi. Öte yandan elektrik kullanımıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Erdoğan şöyle devam etti: "Bugün Avrupa'nın en ucuz elektriğini kullanan Türkiye'de bir aylık elektrik faturasının asgari ücret içerisindeki payı yüzde 2,8. En düşük emekli aylığı içerisindeki payı ise yüzde 4,3'e geriledi. Genel olarak baktığımızda ise faturanın yarısını devlet ödüyor. Sektör son 10 yılda 500 bin kilometre yeni elektrik hattı döşedi."