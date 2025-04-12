Kayıt dışıyla mücadelede büyük başarı! Gelir beyanında rekor kırıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında yapılan çalışmaların olumlu sonuçlarını gösterdiğini söyledi. Gelir İdaresi Başkanlığı, 1 Mart'tan itibaren mükelleflere SMS göndererek 2024'te elde edilen gelirlere ilişkin beyan döneminin başladığını ve beyannamelerin elektronik ortamda verebileceğini hatırlattı.

248 BİN BEYANNAME VERİLDİ

Bu kapsamda kira, ücret, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlardan gelir elde eden ve beyanname vermesi gereken yaklaşık 1,7 milyon mükellefin yanı sıra ticari, zirai ve serbest meslek kazancı yönünden mükellef olan yaklaşık 2,9 milyon kişiye SMS gönderildi. 1 Mart- 7 Nisan tarihlerindeki beyan döneminde kira, ücret, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlardan gelir elde eden 2 milyon 248 bin mükellef beyanname verdi. Söz konusu mükellefler tarafından verilen beyannameler ile 857,6 milyar lira matrah ve 267,3 milyar lira vergi beyan edildi. Buna göre geçen yıla oranla beyanname sayısında yüzde 24, matrah ve hesaplanan vergide de sırasıyla yüzde 115 ve yüzde 111 artış meydana geldi. Bu sene 473 bin mükellef ilk kez kira, ücret, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlara ilişkin mükellefiyet tesis ettirerek beyanname verdi. Bu da bugüne kadarki en yüksek sayı olarak kayıtlara geçti.

'ÇALIŞMALAR MEYVESİNİ VERDİ'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de konuya ilişkin değerlendirmesinde, kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında yapılan çalışmaların olumlu sonuçlarını gösterdiğini söyledi. Şimşek, "Son bir yıldır yapılan çalışmalar sonucu 2023 ve 2024 vergi dönemlerine ilişkin beyanname veren mükellef sayısı 826 bin 169 arttı. Kazançlarını doğru ve zamanında beyan eden mükelleflere teşekkür ediyorum, zamanında beyan etmeyen mükelleflerimizin de vergi dairelerimiz harekete geçmeden beyanname verebileceğini hatırlatmak istiyorum" dedi.