Altın şov başlıyor!

Altın fiyatlarında yeniden yükseliş trendi başladı. Son haftalarda ons altının yüzde 24, gram altının ise yüzde 34 oranında değer kazandığını vurgulayan Finans Analisti İslam Memiş, altının "güvenli liman" özelliğinin küresel gerilimlerle birlikte yeniden ön plana çıktığını ifade etti. Yurt içi piyasalarda gram altın 4 bin 64 TL seviyesinden haftalık kapanış yaparken, serbest piyasada 4 bin TL'nin altına sarkan fiyatlar dikkatle izleniyor. İslam Memiş, yılın ilk dört ayında altın fiyatlarında beklenenden daha erken hareketler yaşandığını belirterek, "2-3 ay içerisinde gram altında 4 bin 500 TL seviyesini konuşacağız" dedi.

'PUSLU HAVALARI SEVER'

Memiş, bu yükselişlerin ardından teknik düzeltmelerin kaçınılmaz olduğunu da ekleyerek, yatırımcıları olası düşüşlere karşı hazırlıklı olmaya çağırdı. Geçmişte 3 bin 50 TL seviyesinde olan gram altının sadece dört ayda ciddi kazanç sağladığını hatırlatan Memiş, altının sınırlı bir varlık olduğunu ve "puslu havaları sevdiğini" söyledi. Altın fiyatlarındaki ani çıkışların ardından düzeltmelerin normal olduğunu belirten uzman, "Piyasaya at yarışı gibi bakılmamalı. Teknik analizler doğrultusunda sabırla bekleyen yatırımcılar kazançlı çıkacaktır" dedi.