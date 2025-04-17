Aydın’da turizm sezonu renkli başladı

AYDIN'DA 49'uncu Turizm Haftası renkli bir fuarla başladı. Efeler ilçesi Kent Meydanı'nda düzenlenen fuarda, Aydın'ın kültürel ve yöresel zenginlikleri gözler önüne serildi. Çeşitli stantlarda sergilenen ürünler, ziyaretçilerden büyük beğeni topladı. El emeği çömleklerden geleneksel sepet örmeye, yöresel gıdalardan el sanatlarına kadar birçok meslek ve ürün tanıtıldı. Kıl çadırları kurularak yörük kültürünün yaşatıldığı fuarda hem üreticiler hem de ziyaretçiler keyifli anlar yaşarken, Aydın'ın turizm potansiyeline dikkat çekildi.