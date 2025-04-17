Çiftçiye destek paketi yolda

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Malatya'da zirai dondan etkilenen üreticilere yönelik açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı, "Malatya'da yüzde 80-85'in üstünde zarar var. Arkadaşlarımızın hasar tespit çalışmalarının ardından netleşecek. Özellikle sıcaklıkların mevsim normallerine dönmesiyle hasar tespit çalışmaları daha rahat yapılabilecek. İlk etapta TARSİM sigortasını yaptırmış üreticilere hasar tespitin ardından ödemeleri birkaç gün için yapılacak. Herhangi bir sigortası olmayan üreticilerimiz için de zarar kadar ödeme yapılacak. En çok elma, kayısı, üzüm gibi birçok sayamayacağım ürün etkilendi" dedi.

35 ilin zirai dondan etkilendiğini belirten Yumaklı şöyle konuştu: "Sigortası olanların ödemesi tespitin ardından hemen yapılacak. Sigortası bulunmayan üreticilerimiz için de desteğimiz olacak."

İLAVE TEDBİRLER DEVREYE ALINACAK

TBMM Genel Kurulu, çiftçinin ürünlerini etkileyen büyük don felaketi ile ilgili araştırma komisyonu kurdu. AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkçi, Tarım Bakanlığı'nın hızlı aksiyon aldığını belirterek, "Çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu felaketin yaralarını sarmak için mevcut mekanizmaları devreye sokacak, ilave tedbirler de alacağız. Bazı önerilerimiz Bakanlık nezdinde de tartışılıyor. Sulama ve elektrik ile faizsiz kredi destekleri verilmesi tartışılıyor" diye konuştu.