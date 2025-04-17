Kruvaziyerde yıllık hedef 3 milyon turist

AKDENİZ, Ege ve Karadeniz'i birbirine bağlayan kilit bir kavşak noktası, hem Avrupa hem Asya'ya açılan kapısı ile doğu-batı turizm rotalarının doğal durağı olması sebebiyle Türkiye, son yıllarda kruvaziyer turizminde yeniden dikkati çekici bir yükseliş ivmesi yakaladı. Şubat ayında Türkiye'ye gelen kruvaziyer yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 509,3 artış göstererek 29 bin 826'ya ulaştı. Aynı ayda Türkiye limanlarına yanaşan kruvaziyer gemi sayısı yüzde 220 artışla 16'ya yükseldi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkan Yardımcısı Davut Günaydın, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin kruvaziyer turizmi için ciddi yatırımlar yaptığını belirtti.Günaydın, Türkiye'ye gelen kruvaziyer gemi sayısının yıllık ortalama 300-400'lere çıkarılabildiğinde müthiş bir ivme kazanılacağını belirterek, "Kruvaziyer müşteri sayısını bizim direkt 3 milyona çıkarmamız gerekiyor. Şu anda 2 milyon bandındayız. En kısa zamanda 3 milyona çıkacağını da düşünüyorum" ifadelerini kullandı.