İzmir'e kuvvetli geliyor! İZMİR HAVA DURUMU 1 KASIM PAZAR |YAĞIŞ, SEL, HORTUM! PAZAR, PAZARTESİ, SALI DİKKAT!

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in batısı, Aydın 'ın kıyıları ve Muğla için korkutan tahmin geldi! Öğle saatlerinde başlayacak yağışlar akşam saatlerinde kabusa dönüşebilir. Sel, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı yetkililerden gelen kritik tedbir çağrısı haberimizde...

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden sonra İzmir'in batı kesimlerinde, akşam saatlerinden sonra Aydın'ın batısında kuvvetli ve çok kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

PAZARTESİ VE SALI GÜNÜ DEVAM EDECEK!



Yağışların bölgede aralıklı ve yerel bazda pazartesi ve salı da etkili olacağı tahmin ediliyor.

MUĞLALILAR DİKKAT!

Muğla'da ise yarın öğle saatlerinde kuvvetli olması beklenen gök gürültülü sağanağın akşam saatlerinden sonra etkisini daha da artıracağı ve çok kuvvetli ve şiddetli olacağı öngörülüyor. Yağışın pazartesi ve salı şiddetli olması bekleniyor.