İzmir'e kuvvetli geliyor! İZMİR HAVA DURUMU 1 KASIM PAZAR |YAĞIŞ, SEL, HORTUM! PAZAR, PAZARTESİ, SALI DİKKAT!

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in batısı, Aydın'ın kıyıları ve Muğla için korkutan tahmin geldi! Öğle saatlerinde başlayacak yağışlar akşam saatlerinde kabusa dönüşebilir. Sel, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı yetkililerden gelen kritik tedbir çağrısı haberimizde...
METEOROLOJİ AÇIKLADI!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İzmir, Aydın ve Muğla için şiddetli yağış uyarısında bulundu.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden sonra İzmir'in batı kesimlerinde, akşam saatlerinden sonra Aydın'ın batısında kuvvetli ve çok kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.
PAZARTESİ VE SALI GÜNÜ DEVAM EDECEK!
Yağışların bölgede aralıklı ve yerel bazda pazartesi ve salı da etkili olacağı tahmin ediliyor.
MUĞLALILAR DİKKAT!
Muğla'da ise yarın öğle saatlerinde kuvvetli olması beklenen gök gürültülü sağanağın akşam saatlerinden sonra etkisini daha da artıracağı ve çok kuvvetli ve şiddetli olacağı öngörülüyor. Yağışın pazartesi ve salı şiddetli olması bekleniyor.
SU BASKININA KARŞI ÖNLEM ALIN!
Vatandaşların, kuvvetli yağışlarla sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
BURSA 11°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
ÇANAKKALE 12°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL 13°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 9°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir'in batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 8°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
DENİZLİ 12°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
İZMİR 13°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 9°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya'nın doğu ilçeleri ve Muğla kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.
ADANA 15°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 16°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BURDUR 10°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 14°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısının aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgede pus, yer yer sis bekleniyor.
ANKARA 8°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 10°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
KONYA 8°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
NEVŞEHİR 7°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç keimleri ile Sinop çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
BOLU 7°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
DÜZCE 11°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
KASTAMONU 8°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 12°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz (Çorum haric) ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
AMASYA 8°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde (Cumartesi) aralıklı sağanak yağışlı
RİZE 14°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde (Cumartesi) aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN 15°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde (Cumartesi) aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON 14°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin batısının aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgede pus, yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM 2°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS 1°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA 6°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
VAN 5°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra bölgenin batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 9°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
MARDİN 11°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT 12°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA 13°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı