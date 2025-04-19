Güzellik sektörü buluşması için geri sayım başladı

Güzellik ve bakım sektörü, yıllık yüzde 10 büyüme oranıyla 580 milyar dolarlık dev bir pazar haline gelirken, bu sektördeki en yenilikçi ürün, teknoloji ve trendler 37'nci kez İstanbul'da bir araya geliyor. 24-27 Nisan 2025 tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı, Rumeli Salonu'nda gerçekleşecek olan Güzellik & Bakım Fuarı, her yıl olduğu gibi sektöre yön veren markaları, köklü firmaları ve girişimcileri buluşturacak. Köklü bir geçmişe sahip bu fuar, sektördeki en son gelişmeleri sergileyerek, profesyonellere ve yeni pazarlar arayan markalara ilham vermeye devam edecek.

Gökhan Büyükataman

Fuarın sektördeki köklü geçmişine ve birikimine dikkat çeken, Güzellik & Bakım İstanbul Proje Koordinatörü Gökhan Büyükataman, "Fuarımız her yıl daha kaliteli bir organizasyona dönüşüyor. Yılların getirdiği deneyimle, her yıl artan ziyaretçi sayısı, katılımcıların niteliği ve markaların düzenli katılımıyla etkinliğimiz daha da büyüyor. Geçtiğimiz yıl 226 katılımcı, 618 marka ve 27 binin üzerinde ziyaretçi ağırladık. Bu yıl, daha fazla profesyonel ziyaretçiyi farklı ülkelerden fuarımıza çekmeyi hedefliyoruz" dedi.